DLTR: Dollar Tree Inc
98.26 USD 0.48 (0.49%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DLTRの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり96.50の安値と98.54の高値で取引されました。
Dollar Tree Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLTR News
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- バーンスタイン、ファイブ・ビロウに「マーケット・パフォーム」評価で新規カバレッジ開始
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- バーンスタイン、マクドナルドの目標株価を310ドルから320ドルに引き上げ
- McDonald’s stock price target raised to $320 from $310 at Bernstein
- 株価高騰は一時的な労働市場冷却への期待を反映 - ゴールドマン・サックス
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- The State Of The Consumer: What Dollar Tree’s Q2 Signals (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Dollar Tree names Brent Beebe as next chief merchandising officer
- Better Stock to Buy Now: Walmart or Dollar Tree?
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dollar Tree Q2 Results: Signs Of A Turnaround And Reasons For Cautious Optimism
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Dollar Tree Following Q2 Results - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- Dollar Tree Expands Customer Base, Analysts Split On Outlook As Tariff Pressures Loom - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
1日のレンジ
96.50 98.54
1年のレンジ
60.49 115.99
- 以前の終値
- 97.78
- 始値
- 97.38
- 買値
- 98.26
- 買値
- 98.56
- 安値
- 96.50
- 高値
- 98.54
- 出来高
- 9.804 K
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- -9.77%
- 6ヶ月の変化
- 30.46%
- 1年の変化
- 39.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K