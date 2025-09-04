クォートセクション
DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc

98.26 USD 0.48 (0.49%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DLTRの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり96.50の安値と98.54の高値で取引されました。

Dollar Tree Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
96.50 98.54
1年のレンジ
60.49 115.99
以前の終値
97.78
始値
97.38
買値
98.26
買値
98.56
安値
96.50
高値
98.54
出来高
9.804 K
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
-9.77%
6ヶ月の変化
30.46%
1年の変化
39.81%
