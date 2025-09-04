货币 / DLTR
DLTR: Dollar Tree Inc
95.48 USD 1.78 (1.83%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DLTR汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点94.90和高点97.38进行交易。
关注Dollar Tree Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DLTR新闻
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- 伯恩斯坦将麦当劳公司股票目标价从310美元上调至320美元
- McDonald’s stock price target raised to $320 from $310 at Bernstein
- 高盛：股市高位反映市场对就业市场暂时降温的乐观预期
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- The State Of The Consumer: What Dollar Tree’s Q2 Signals (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Dollar Tree names Brent Beebe as next chief merchandising officer
- Better Stock to Buy Now: Walmart or Dollar Tree?
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Dollar Tree Q2 Results: Signs Of A Turnaround And Reasons For Cautious Optimism
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Guggenheim lowers Dollar Tree stock price target to $125 on tariff concerns
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Dollar Tree Following Q2 Results - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- Dollar Tree Expands Customer Base, Analysts Split On Outlook As Tariff Pressures Loom - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bernstein reiterates Dollar Tree stock at Market Perform despite Q2 beat
日范围
94.90 97.38
年范围
60.49 115.99
- 前一天收盘价
- 97.26
- 开盘价
- 96.75
- 卖价
- 95.48
- 买价
- 95.78
- 最低价
- 94.90
- 最高价
- 97.38
- 交易量
- 12.265 K
- 日变化
- -1.83%
- 月变化
- -12.32%
- 6个月变化
- 26.77%
- 年变化
- 35.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值