DLTR: Dollar Tree Inc

95.26 USD 3.00 (3.05%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DLTR a changé de -3.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.64 et à un maximum de 98.86.

Suivez la dynamique Dollar Tree Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
94.64 98.86
Range Annuel
60.49 115.99
Clôture Précédente
98.26
Ouverture
98.54
Bid
95.26
Ask
95.56
Plus Bas
94.64
Plus Haut
98.86
Volume
12.104 K
Changement quotidien
-3.05%
Changement Mensuel
-12.53%
Changement à 6 Mois
26.47%
Changement Annuel
35.54%
