Moedas / DKS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DKS: Dick's Sporting Goods Inc
223.37 USD 0.47 (0.21%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DKS para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 223.37 e o mais alto foi 224.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Dick's Sporting Goods Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKS Notícias
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Puma Stock (PUMA) Jumps 14% on Takeover Speculation - TipRanks.com
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Another big sporting goods chain closing 100s of stores
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- DICK’S completes exchange offer for Foot Locker senior notes
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Membro do conselho da Allbirds renuncia, empresa notifica Nasdaq sobre não conformidade
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- Lululemon’s style refresh is met with Wall Street skepticism. ‘It’s going to get worse,’ analyst says.
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Dick’s Sporting Goods at Goldman Sachs Retail Conference: Strategic Expansion Insights
Faixa diária
223.37 224.70
Faixa anual
166.37 254.60
- Fechamento anterior
- 222.90
- Open
- 223.98
- Bid
- 223.37
- Ask
- 223.67
- Low
- 223.37
- High
- 224.70
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 5.99%
- Mudança de 6 meses
- 11.14%
- Mudança anual
- 8.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh