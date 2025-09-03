CotizacionesSecciones
DKS: Dick's Sporting Goods Inc

222.90 USD 0.28 (0.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DKS de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 221.32, mientras que el máximo ha alcanzado 228.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dick's Sporting Goods Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
221.32 228.52
Rango anual
166.37 254.60
Cierres anteriores
222.62
Open
224.71
Bid
222.90
Ask
223.20
Low
221.32
High
228.52
Volumen
700
Cambio diario
0.13%
Cambio mensual
5.77%
Cambio a 6 meses
10.91%
Cambio anual
8.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B