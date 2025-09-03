Divisas / DKS
DKS: Dick's Sporting Goods Inc
222.90 USD 0.28 (0.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DKS de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 221.32, mientras que el máximo ha alcanzado 228.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dick's Sporting Goods Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DKS News
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Another big sporting goods chain closing 100s of stores
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- DICK’S completes exchange offer for Foot Locker senior notes
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Nike’s Frenemies Lock Arms - And They Want Control - Foot Locker (NYSE:FL), Nike (NYSE:NKE), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Dick’s Sporting Goods completes $2.4 billion Foot Locker deal
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dick’s Sporting Goods updates pro forma financials for Foot Locker acquisition
- Lululemon’s style refresh is met with Wall Street skepticism. ‘It’s going to get worse,’ analyst says.
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Dick’s Sporting Goods at Goldman Sachs Retail Conference: Strategic Expansion Insights
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
Rango diario
221.32 228.52
Rango anual
166.37 254.60
- Cierres anteriores
- 222.62
- Open
- 224.71
- Bid
- 222.90
- Ask
- 223.20
- Low
- 221.32
- High
- 228.52
- Volumen
- 700
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 5.77%
- Cambio a 6 meses
- 10.91%
- Cambio anual
- 8.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B