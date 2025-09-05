FiyatlarBölümler
DKS: Dick's Sporting Goods Inc

221.91 USD 5.15 (2.27%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DKS fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 221.33 ve Yüksek fiyatı olarak 226.31 aralığında işlem gördü.

Dick's Sporting Goods Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
221.33 226.31
Yıllık aralık
166.37 254.60
Önceki kapanış
227.06
Açılış
226.28
Satış
221.91
Alış
222.21
Düşük
221.33
Yüksek
226.31
Hacim
2.241 K
Günlük değişim
-2.27%
Aylık değişim
5.30%
6 aylık değişim
10.41%
Yıllık değişim
7.60%
