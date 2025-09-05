Dövizler / DKS
DKS: Dick's Sporting Goods Inc
221.91 USD 5.15 (2.27%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DKS fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 221.33 ve Yüksek fiyatı olarak 226.31 aralığında işlem gördü.
Dick's Sporting Goods Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
221.33 226.31
Yıllık aralık
166.37 254.60
- Önceki kapanış
- 227.06
- Açılış
- 226.28
- Satış
- 221.91
- Alış
- 222.21
- Düşük
- 221.33
- Yüksek
- 226.31
- Hacim
- 2.241 K
- Günlük değişim
- -2.27%
- Aylık değişim
- 5.30%
- 6 aylık değişim
- 10.41%
- Yıllık değişim
- 7.60%
21 Eylül, Pazar