DKS: Dick's Sporting Goods Inc
221.91 USD 5.15 (2.27%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DKS a changé de -2.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 221.33 et à un maximum de 226.31.
Suivez la dynamique Dick's Sporting Goods Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DKS Nouvelles
Range quotidien
221.33 226.31
Range Annuel
166.37 254.60
- Clôture Précédente
- 227.06
- Ouverture
- 226.28
- Bid
- 221.91
- Ask
- 222.21
- Plus Bas
- 221.33
- Plus Haut
- 226.31
- Volume
- 2.241 K
- Changement quotidien
- -2.27%
- Changement Mensuel
- 5.30%
- Changement à 6 Mois
- 10.41%
- Changement Annuel
- 7.60%
20 septembre, samedi