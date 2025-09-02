货币 / DKS
DKS: Dick's Sporting Goods Inc
222.62 USD 3.37 (1.49%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DKS汇率已更改-1.49%。当日，交易品种以低点220.21和高点224.54进行交易。
关注Dick's Sporting Goods Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DKS新闻
日范围
220.21 224.54
年范围
166.37 254.60
- 前一天收盘价
- 225.99
- 开盘价
- 224.54
- 卖价
- 222.62
- 买价
- 222.92
- 最低价
- 220.21
- 最高价
- 224.54
- 交易量
- 2.515 K
- 日变化
- -1.49%
- 月变化
- 5.63%
- 6个月变化
- 10.77%
- 年变化
- 7.94%
