DKS: Dick's Sporting Goods Inc
222.62 USD 3.37 (1.49%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DKS за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 220.21, а максимальная — 224.54.
Следите за динамикой Dick's Sporting Goods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
220.21 224.54
Годовой диапазон
166.37 254.60
- Предыдущее закрытие
- 225.99
- Open
- 224.54
- Bid
- 222.62
- Ask
- 222.92
- Low
- 220.21
- High
- 224.54
- Объем
- 2.515 K
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 5.63%
- 6-месячное изменение
- 10.77%
- Годовое изменение
- 7.94%
