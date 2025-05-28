- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
A taxa do DEED para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.36 e o mais alto foi 21.42.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust TCW Securitized Plus ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEED Notícias
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
- Memo To Fed: Lower Interest Rates Are Overdue
- Say Goodbye To 3% 30-Year Mortgages
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
- Jobs Week On Wall Street: Hard And Soft Data Go Head-To-Head
- Credit And The U.S. Consumer: Implications For Portfolios
- Survey Of Key Market Fundamentals
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEED hoje?
Hoje First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) está avaliado em 21.36. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 21.35, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEED em tempo real.
As ações de First Trust TCW Securitized Plus ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust TCW Securitized Plus ETF está avaliado em 21.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.20% e USD. Monitore os movimentos de DEED no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEED?
Você pode comprar ações de First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) pelo preço atual 21.36. Ordens geralmente são executadas perto de 21.36 ou 21.66, enquanto 7 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEED no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEED?
Investir em First Trust TCW Securitized Plus ETF envolve considerar a faixa anual 20.29 - 21.85 e o preço atual 21.36. Muitos comparam 0.99% e 0.90% antes de enviar ordens em 21.36 ou 21.66. Estude as mudanças diárias de preço de DEED no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Securitized Plus ETF?
O maior preço de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) no último ano foi 21.85. As ações oscilaram bastante dentro de 20.29 - 21.85, e a comparação com 21.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust TCW Securitized Plus ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Securitized Plus ETF?
O menor preço de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) no ano foi 20.29. A comparação com o preço atual 21.36 e 20.29 - 21.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEED em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEED?
No passado First Trust TCW Securitized Plus ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.35 e -2.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.35
- Open
- 21.40
- Bid
- 21.36
- Ask
- 21.66
- Low
- 21.36
- High
- 21.42
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.99%
- Mudança de 6 meses
- 0.90%
- Mudança anual
- -2.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8