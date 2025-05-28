CotaçõesSeções
Moedas / DEED
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF

21.36 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DEED para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.36 e o mais alto foi 21.42.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust TCW Securitized Plus ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DEED hoje?

Hoje First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) está avaliado em 21.36. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 21.35, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEED em tempo real.

As ações de First Trust TCW Securitized Plus ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust TCW Securitized Plus ETF está avaliado em 21.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.20% e USD. Monitore os movimentos de DEED no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DEED?

Você pode comprar ações de First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) pelo preço atual 21.36. Ordens geralmente são executadas perto de 21.36 ou 21.66, enquanto 7 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEED no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DEED?

Investir em First Trust TCW Securitized Plus ETF envolve considerar a faixa anual 20.29 - 21.85 e o preço atual 21.36. Muitos comparam 0.99% e 0.90% antes de enviar ordens em 21.36 ou 21.66. Estude as mudanças diárias de preço de DEED no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Securitized Plus ETF?

O maior preço de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) no último ano foi 21.85. As ações oscilaram bastante dentro de 20.29 - 21.85, e a comparação com 21.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust TCW Securitized Plus ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Securitized Plus ETF?

O menor preço de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) no ano foi 20.29. A comparação com o preço atual 21.36 e 20.29 - 21.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEED em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEED?

No passado First Trust TCW Securitized Plus ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.35 e -2.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.36 21.42
Faixa anual
20.29 21.85
Fechamento anterior
21.35
Open
21.40
Bid
21.36
Ask
21.66
Low
21.36
High
21.42
Volume
7
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
0.99%
Mudança de 6 meses
0.90%
Mudança anual
-2.20%
