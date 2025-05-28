- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
El tipo de cambio de DEED de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.39, mientras que el máximo ha alcanzado 21.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust TCW Securitized Plus ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEED News
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
- Memo To Fed: Lower Interest Rates Are Overdue
- Say Goodbye To 3% 30-Year Mortgages
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
- Jobs Week On Wall Street: Hard And Soft Data Go Head-To-Head
- Credit And The U.S. Consumer: Implications For Portfolios
- Survey Of Key Market Fundamentals
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DEED hoy?
First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) se evalúa hoy en 21.39. El instrumento se negocia dentro de 0.19%; el cierre de ayer ha sido 21.35 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEED en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust TCW Securitized Plus ETF?
First Trust TCW Securitized Plus ETF se evalúa actualmente en 21.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.06% y USD. Monitoree los movimientos de DEED en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DEED?
Puede comprar acciones de First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) al precio actual de 21.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.39 o 21.69, mientras que 5 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEED en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DEED?
Invertir en First Trust TCW Securitized Plus ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.29 - 21.85 y el precio actual 21.39. Muchos comparan 1.13% y 1.04% antes de colocar órdenes en 21.39 o 21.69. Estudie los cambios diarios de precios de DEED en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Securitized Plus ETF?
El precio más alto de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) en el último año ha sido 21.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.29 - 21.85, una comparación con 21.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust TCW Securitized Plus ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Securitized Plus ETF?
El precio más bajo de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) para el año ha sido 20.29. La comparación con los actuales 21.39 y 20.29 - 21.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEED en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEED?
En el pasado, First Trust TCW Securitized Plus ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.35 y -2.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.35
- Open
- 21.40
- Bid
- 21.39
- Ask
- 21.69
- Low
- 21.39
- High
- 21.42
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 1.13%
- Cambio a 6 meses
- 1.04%
- Cambio anual
- -2.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8