DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF

21.39 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DEED汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.39和高点21.42进行交易。

关注First Trust TCW Securitized Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DEED新闻

常见问题解答

DEED股票今天的价格是多少？

First Trust TCW Securitized Plus ETF股票今天的定价为21.39。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为21.35，交易量达到5。DEED的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust TCW Securitized Plus ETF股票是否支付股息？

First Trust TCW Securitized Plus ETF目前的价值为21.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.06%和USD。实时查看图表以跟踪DEED走势。

如何购买DEED股票？

您可以以21.39的当前价格购买First Trust TCW Securitized Plus ETF股票。订单通常设置在21.39或21.69附近，而5和-0.05%显示市场活动。立即关注DEED的实时图表更新。

如何投资DEED股票？

投资First Trust TCW Securitized Plus ETF需要考虑年度范围20.29 - 21.85和当前价格21.39。许多人在以21.39或21.69下订单之前，会比较1.13%和。实时查看DEED价格图表，了解每日变化。

First Trust Securitized Plus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Securitized Plus ETF的最高价格是21.85。在20.29 - 21.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust TCW Securitized Plus ETF的绩效。

First Trust Securitized Plus ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Securitized Plus ETF（DEED）的最低价格为20.29。将其与当前的21.39和20.29 - 21.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEED股票是什么时候拆分的？

First Trust TCW Securitized Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.35和-2.06%中可见。

日范围
21.39 21.42
年范围
20.29 21.85
前一天收盘价
21.35
开盘价
21.40
卖价
21.39
买价
21.69
最低价
21.39
最高价
21.42
交易量
5
日变化
0.19%
月变化
1.13%
6个月变化
1.04%
年变化
-2.06%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8