DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
今日DEED汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.39和高点21.42进行交易。
关注First Trust TCW Securitized Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DEED新闻
常见问题解答
DEED股票今天的价格是多少？
First Trust TCW Securitized Plus ETF股票今天的定价为21.39。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为21.35，交易量达到5。DEED的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust TCW Securitized Plus ETF股票是否支付股息？
First Trust TCW Securitized Plus ETF目前的价值为21.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.06%和USD。实时查看图表以跟踪DEED走势。
如何购买DEED股票？
您可以以21.39的当前价格购买First Trust TCW Securitized Plus ETF股票。订单通常设置在21.39或21.69附近，而5和-0.05%显示市场活动。立即关注DEED的实时图表更新。
如何投资DEED股票？
投资First Trust TCW Securitized Plus ETF需要考虑年度范围20.29 - 21.85和当前价格21.39。许多人在以21.39或21.69下订单之前，会比较1.13%和。实时查看DEED价格图表，了解每日变化。
First Trust Securitized Plus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Securitized Plus ETF的最高价格是21.85。在20.29 - 21.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust TCW Securitized Plus ETF的绩效。
First Trust Securitized Plus ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Securitized Plus ETF（DEED）的最低价格为20.29。将其与当前的21.39和20.29 - 21.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DEED股票是什么时候拆分的？
First Trust TCW Securitized Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.35和-2.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.35
- 开盘价
- 21.40
- 卖价
- 21.39
- 买价
- 21.69
- 最低价
- 21.39
- 最高价
- 21.42
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- 1.04%
- 年变化
- -2.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8