DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
DEEDの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.39の安値と21.42の高値で取引されました。
First Trust TCW Securitized Plus ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DEED株の現在の価格は？
First Trust TCW Securitized Plus ETFの株価は本日21.39です。0.19%内で取引され、前日の終値は21.35、取引量は5に達しました。DEEDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust TCW Securitized Plus ETFの株は配当を出しますか？
First Trust TCW Securitized Plus ETFの現在の価格は21.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.06%やUSDにも注目します。DEEDの動きはライブチャートで確認できます。
DEED株を買う方法は？
First Trust TCW Securitized Plus ETFの株は現在21.39で購入可能です。注文は通常21.39または21.69付近で行われ、5や-0.05%が市場の動きを示します。DEEDの最新情報はライブチャートで確認できます。
DEED株に投資する方法は？
First Trust TCW Securitized Plus ETFへの投資では、年間の値幅20.29 - 21.85と現在の21.39を考慮します。注文は多くの場合21.39や21.69で行われる前に、1.13%や1.04%と比較されます。DEEDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Securitized Plus ETFの株の最高値は？
First Trust Securitized Plus ETFの過去1年の最高値は21.85でした。20.29 - 21.85内で株価は大きく変動し、21.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust TCW Securitized Plus ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Securitized Plus ETFの株の最低値は？
First Trust Securitized Plus ETF(DEED)の年間最安値は20.29でした。現在の21.39や20.29 - 21.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEEDの動きはライブチャートで確認できます。
DEEDの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust TCW Securitized Plus ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.35、-2.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.35
- 始値
- 21.40
- 買値
- 21.39
- 買値
- 21.69
- 安値
- 21.39
- 高値
- 21.42
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.13%
- 6ヶ月の変化
- 1.04%
- 1年の変化
- -2.06%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8