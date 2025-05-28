クォートセクション
通貨 / DEED
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF

21.39 USD 0.04 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEEDの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.39の安値と21.42の高値で取引されました。

First Trust TCW Securitized Plus ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DEED株の現在の価格は？

First Trust TCW Securitized Plus ETFの株価は本日21.39です。0.19%内で取引され、前日の終値は21.35、取引量は5に達しました。DEEDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust TCW Securitized Plus ETFの株は配当を出しますか？

First Trust TCW Securitized Plus ETFの現在の価格は21.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.06%やUSDにも注目します。DEEDの動きはライブチャートで確認できます。

DEED株を買う方法は？

First Trust TCW Securitized Plus ETFの株は現在21.39で購入可能です。注文は通常21.39または21.69付近で行われ、5や-0.05%が市場の動きを示します。DEEDの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEED株に投資する方法は？

First Trust TCW Securitized Plus ETFへの投資では、年間の値幅20.29 - 21.85と現在の21.39を考慮します。注文は多くの場合21.39や21.69で行われる前に、1.13%や1.04%と比較されます。DEEDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Securitized Plus ETFの株の最高値は？

First Trust Securitized Plus ETFの過去1年の最高値は21.85でした。20.29 - 21.85内で株価は大きく変動し、21.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust TCW Securitized Plus ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Securitized Plus ETFの株の最低値は？

First Trust Securitized Plus ETF(DEED)の年間最安値は20.29でした。現在の21.39や20.29 - 21.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEEDの動きはライブチャートで確認できます。

DEEDの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust TCW Securitized Plus ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.35、-2.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.39 21.42
1年のレンジ
20.29 21.85
以前の終値
21.35
始値
21.40
買値
21.39
買値
21.69
安値
21.39
高値
21.42
出来高
5
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
1.13%
6ヶ月の変化
1.04%
1年の変化
-2.06%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8