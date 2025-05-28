КотировкиРазделы
DEED
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF

21.35 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DEED за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.34, а максимальная — 21.36.

Следите за динамикой First Trust TCW Securitized Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций DEED сегодня?

Какова цена акций DEED сегодня?

First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) сегодня оценивается на уровне 21.35. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 21.33, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust TCW Securitized Plus ETF?

First Trust TCW Securitized Plus ETF в настоящее время оценивается в 21.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.24% и USD. Отслеживайте движения DEED на графике в реальном времени.

Как купить акции DEED?

Вы можете купить акции First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) по текущей цене 21.35. Ордера обычно размещаются около 21.35 или 21.65, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEED?

Инвестирование в First Trust TCW Securitized Plus ETF предполагает учет годового диапазона 20.29 - 21.85 и текущей цены 21.35. Многие сравнивают 0.95% и 0.85% перед размещением ордеров на 21.35 или 21.65. Изучайте ежедневные изменения цены DEED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Securitized Plus ETF?

Самая высокая цена First Trust Securitized Plus ETF (DEED) за последний год составила 21.85. Акции заметно колебались в пределах 20.29 - 21.85, сравнение с 21.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust TCW Securitized Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Securitized Plus ETF?

Самая низкая цена First Trust Securitized Plus ETF (DEED) за год составила 20.29. Сравнение с текущими 21.35 и 20.29 - 21.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEED?

В прошлом First Trust TCW Securitized Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.33 и -2.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.34 21.36
Годовой диапазон
20.29 21.85
Предыдущее закрытие
21.33
Open
21.35
Bid
21.35
Ask
21.65
Low
21.34
High
21.36
Объем
18
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
0.85%
Годовое изменение
-2.24%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8