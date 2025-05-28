QuotazioniSezioni
Valute / DEED
Tornare a Azioni

DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF

21.35 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEED ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.34 e ad un massimo di 21.36.

Segui le dinamiche di First Trust TCW Securitized Plus ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEED News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DEED oggi?

Oggi le azioni First Trust TCW Securitized Plus ETF sono prezzate a 21.35. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 21.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEED mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust TCW Securitized Plus ETF pagano dividendi?

First Trust TCW Securitized Plus ETF è attualmente valutato a 21.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEED.

Come acquistare azioni DEED?

Puoi acquistare azioni First Trust TCW Securitized Plus ETF al prezzo attuale di 21.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.35 o 21.65, mentre 18 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEED sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DEED?

Investire in First Trust TCW Securitized Plus ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.29 - 21.85 e il prezzo attuale 21.35. Molti confrontano 0.95% e 0.85% prima di effettuare ordini su 21.35 o 21.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEED con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Securitized Plus ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Securitized Plus ETF nell'ultimo anno è stato 21.85. All'interno di 20.29 - 21.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust TCW Securitized Plus ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Securitized Plus ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Securitized Plus ETF (DEED) nel corso dell'anno è stato 20.29. Confrontandolo con gli attuali 21.35 e 20.29 - 21.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEED muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEED?

First Trust TCW Securitized Plus ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.33 e -2.24%.

Intervallo Giornaliero
21.34 21.36
Intervallo Annuale
20.29 21.85
Chiusura Precedente
21.33
Apertura
21.35
Bid
21.35
Ask
21.65
Minimo
21.34
Massimo
21.36
Volume
18
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
0.95%
Variazione Semestrale
0.85%
Variazione Annuale
-2.24%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8