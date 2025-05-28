- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
Il tasso di cambio DEED ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.34 e ad un massimo di 21.36.
Segui le dinamiche di First Trust TCW Securitized Plus ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEED News
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
- Memo To Fed: Lower Interest Rates Are Overdue
- Say Goodbye To 3% 30-Year Mortgages
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
- Jobs Week On Wall Street: Hard And Soft Data Go Head-To-Head
- Credit And The U.S. Consumer: Implications For Portfolios
- Survey Of Key Market Fundamentals
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DEED oggi?
Oggi le azioni First Trust TCW Securitized Plus ETF sono prezzate a 21.35. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 21.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEED mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust TCW Securitized Plus ETF pagano dividendi?
First Trust TCW Securitized Plus ETF è attualmente valutato a 21.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEED.
Come acquistare azioni DEED?
Puoi acquistare azioni First Trust TCW Securitized Plus ETF al prezzo attuale di 21.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.35 o 21.65, mentre 18 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEED sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DEED?
Investire in First Trust TCW Securitized Plus ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.29 - 21.85 e il prezzo attuale 21.35. Molti confrontano 0.95% e 0.85% prima di effettuare ordini su 21.35 o 21.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEED con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Securitized Plus ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Securitized Plus ETF nell'ultimo anno è stato 21.85. All'interno di 20.29 - 21.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust TCW Securitized Plus ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Securitized Plus ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Securitized Plus ETF (DEED) nel corso dell'anno è stato 20.29. Confrontandolo con gli attuali 21.35 e 20.29 - 21.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEED muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEED?
First Trust TCW Securitized Plus ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.33 e -2.24%.
- Chiusura Precedente
- 21.33
- Apertura
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Minimo
- 21.34
- Massimo
- 21.36
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 0.95%
- Variazione Semestrale
- 0.85%
- Variazione Annuale
- -2.24%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8