DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
Le taux de change de DEED a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.34 et à un maximum de 21.36.
Suivez la dynamique First Trust TCW Securitized Plus ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DEED aujourd'hui ?
L'action First Trust TCW Securitized Plus ETF est cotée à 21.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 21.33 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de DEED présente ces mises à jour.
L'action First Trust TCW Securitized Plus ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust TCW Securitized Plus ETF est actuellement valorisé à 21.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEED.
Comment acheter des actions DEED ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust TCW Securitized Plus ETF au cours actuel de 21.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.35 ou de 21.65, le 18 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEED sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DEED ?
Investir dans First Trust TCW Securitized Plus ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.29 - 21.85 et le prix actuel 21.35. Beaucoup comparent 0.95% et 0.85% avant de passer des ordres à 21.35 ou 21.65. Consultez le graphique du cours de DEED en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Securitized Plus ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Securitized Plus ETF l'année dernière était 21.85. Au cours de 20.29 - 21.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.33 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust TCW Securitized Plus ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Securitized Plus ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Securitized Plus ETF (DEED) sur l'année a été 20.29. Sa comparaison avec 21.35 et 20.29 - 21.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEED sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DEED a-t-elle été divisée ?
First Trust TCW Securitized Plus ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.33 et -2.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.33
- Ouverture
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Plus Bas
- 21.34
- Plus Haut
- 21.36
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 0.95%
- Changement à 6 Mois
- 0.85%
- Changement Annuel
- -2.24%
