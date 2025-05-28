- Übersicht
DEED: First Trust TCW Securitized Plus ETF
Der Wechselkurs von DEED hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.36 bis zu einem Hoch von 21.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust TCW Securitized Plus ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEED heute?
Die Aktie von First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) notiert heute bei 21.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.35 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DEED zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEED Dividenden?
First Trust TCW Securitized Plus ETF wird derzeit mit 21.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEED zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEED-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) zum aktuellen Kurs von 21.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.36 oder 21.66 platziert, während 7 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEED auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEED-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust TCW Securitized Plus ETF müssen die jährliche Spanne 20.29 - 21.85 und der aktuelle Kurs 21.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.99% und 0.90%, bevor sie Orders zu 21.36 oder 21.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEED.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Securitized Plus ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Securitized Plus ETF (DEED) im vergangenen Jahr lag bei 21.85. Innerhalb von 20.29 - 21.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust TCW Securitized Plus ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Securitized Plus ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Securitized Plus ETF (DEED) im Laufe des Jahres betrug 20.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.36 und der Spanne 20.29 - 21.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEED live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEED statt?
First Trust TCW Securitized Plus ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.35 und -2.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.35
- Eröffnung
- 21.40
- Bid
- 21.36
- Ask
- 21.66
- Tief
- 21.36
- Hoch
- 21.42
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.99%
- 6-Monatsänderung
- 0.90%
- Jahresänderung
- -2.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8