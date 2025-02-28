CotaçõesSeções
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF

52.08 USD 0.03 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DCRE para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.06 e o mais alto foi 52.09.

Veja a dinâmica do par de moedas DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DCRE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DCRE hoje?

Hoje DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) está avaliado em 52.08. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 52.05, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DCRE em tempo real.

As ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF pagam dividendos?

Atualmente DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF está avaliado em 52.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.48% e USD. Monitore os movimentos de DCRE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DCRE?

Você pode comprar ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) pelo preço atual 52.08. Ordens geralmente são executadas perto de 52.08 ou 52.38, enquanto 30 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DCRE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DCRE?

Investir em DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 51.10 - 53.10 e o preço atual 52.08. Muitos comparam 0.19% e 0.81% antes de enviar ordens em 52.08 ou 52.38. Estude as mudanças diárias de preço de DCRE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações DoubleLine Commercial Real Estate ETF?

O maior preço de DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) no último ano foi 53.10. As ações oscilaram bastante dentro de 51.10 - 53.10, e a comparação com 52.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações DoubleLine Commercial Real Estate ETF?

O menor preço de DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) no ano foi 51.10. A comparação com o preço atual 52.08 e 51.10 - 53.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DCRE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DCRE?

No passado DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.05 e 0.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
52.06 52.09
Faixa anual
51.10 53.10
Fechamento anterior
52.05
Open
52.08
Bid
52.08
Ask
52.38
Low
52.06
High
52.09
Volume
30
Mudança diária
0.06%
Mudança mensal
0.19%
Mudança de 6 meses
0.81%
Mudança anual
0.48%
