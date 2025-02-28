KurseKategorien
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF

52.08 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DCRE hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.06 bis zu einem Hoch von 52.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DCRE heute?

Die Aktie von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) notiert heute bei 52.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.05 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von DCRE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DCRE Dividenden?

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF wird derzeit mit 52.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DCRE zu verfolgen.

Wie kaufe ich DCRE-Aktien?

Sie können Aktien von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) zum aktuellen Kurs von 52.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.08 oder 52.38 platziert, während 30 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DCRE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DCRE-Aktien?

Bei einer Investition in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 51.10 - 53.10 und der aktuelle Kurs 52.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 0.81%, bevor sie Orders zu 52.08 oder 52.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DCRE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DoubleLine Commercial Real Estate ETF?

Der höchste Kurs von DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) im vergangenen Jahr lag bei 53.10. Innerhalb von 51.10 - 53.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DoubleLine Commercial Real Estate ETF?

Der niedrigste Kurs von DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) im Laufe des Jahres betrug 51.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.08 und der Spanne 51.10 - 53.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DCRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DCRE statt?

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.05 und 0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
52.06 52.09
Jahresspanne
51.10 53.10
Vorheriger Schlusskurs
52.05
Eröffnung
52.08
Bid
52.08
Ask
52.38
Tief
52.06
Hoch
52.09
Volumen
30
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
0.19%
6-Monatsänderung
0.81%
Jahresänderung
0.48%
