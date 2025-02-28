- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Der Wechselkurs von DCRE hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.06 bis zu einem Hoch von 52.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCRE News
- U.S. Commercial Real Estate Market - Liquidity, Scalability, Innovation Drive Performance
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Modern Warehouses Driving The Next Phase Of Industrial Growth
- CRE Debt Outstanding Climbs In Lending’s Golden Era
- CRE In An Easing Cycle: Why Long Rates Matter More Than The Fed
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Global Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- U.S. Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- 2Q25 Senior Loan Officer Survey Points To Resilience In CRE Debt
- CRE Debt Originations Surge 66% Year-Over-Year (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Declining Construction Spending Puts Commercial Real Estate In The Spotlight
- U.S. CRE Deal Volume Up 7% In Q2 2025
- CRE Total Returns Rise In Q2 2025
- The 'One Big Beautiful Bill Act' And Implications For Commercial Real Estate
- What's The Fed Watching In CRE?
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
- Bend, Not Break: Investing In Real Estate Amid Economic Uncertainty
- The Winners And Losers Of The Bifurcated Housing Market
- Unseen Upside: The Commercial Rebound Nobody Called
- Resilience And Risk: Navigating CRE Valuations In Unprecedented Tariff-Laden Environment
- Beyond DeepSeek: AI Disruption And The Implications For Real Estate
- Commercial Real Estate Debt: Time For Insurers To Take A Closer Look?
- North American Construction Outlook: US Trump Boost Comes At A Cost For Canada And Mexico
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DCRE heute?
Die Aktie von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) notiert heute bei 52.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.05 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von DCRE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DCRE Dividenden?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF wird derzeit mit 52.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DCRE zu verfolgen.
Wie kaufe ich DCRE-Aktien?
Sie können Aktien von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) zum aktuellen Kurs von 52.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.08 oder 52.38 platziert, während 30 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DCRE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DCRE-Aktien?
Bei einer Investition in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 51.10 - 53.10 und der aktuelle Kurs 52.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 0.81%, bevor sie Orders zu 52.08 oder 52.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DCRE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) im vergangenen Jahr lag bei 53.10. Innerhalb von 51.10 - 53.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) im Laufe des Jahres betrug 51.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.08 und der Spanne 51.10 - 53.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DCRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DCRE statt?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.05 und 0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.05
- Eröffnung
- 52.08
- Bid
- 52.08
- Ask
- 52.38
- Tief
- 52.06
- Hoch
- 52.09
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 0.81%
- Jahresänderung
- 0.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8