DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Курс DCRE за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.01, а максимальная — 52.10.
Следите за динамикой DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DCRE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DCRE сегодня?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) сегодня оценивается на уровне 52.05. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 52.00, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 52.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.42% и USD. Отслеживайте движения DCRE на графике в реальном времени.
Как купить акции DCRE?
Вы можете купить акции DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) по текущей цене 52.05. Ордера обычно размещаются около 52.05 или 52.35, тогда как 28 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DCRE?
Инвестирование в DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 51.10 - 53.10 и текущей цены 52.05. Многие сравнивают 0.13% и 0.75% перед размещением ордеров на 52.05 или 52.35. Изучайте ежедневные изменения цены DCRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
Самая высокая цена DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) за последний год составила 53.10. Акции заметно колебались в пределах 51.10 - 53.10, сравнение с 52.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
Самая низкая цена DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) за год составила 51.10. Сравнение с текущими 52.05 и 51.10 - 53.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DCRE?
В прошлом DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.00 и 0.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.00
- Open
- 52.02
- Bid
- 52.05
- Ask
- 52.35
- Low
- 52.01
- High
- 52.10
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- 0.75%
- Годовое изменение
- 0.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8