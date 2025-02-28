- Aperçu
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Le taux de change de DCRE a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.01 et à un maximum de 52.10.
Suivez la dynamique DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DCRE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DCRE aujourd'hui ?
L'action DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF est cotée à 52.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 52.00 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de DCRE présente ces mises à jour.
L'action DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF est actuellement valorisé à 52.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DCRE.
Comment acheter des actions DCRE ?
Vous pouvez acheter des actions DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF au cours actuel de 52.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.05 ou de 52.35, le 28 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DCRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DCRE ?
Investir dans DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.10 - 53.10 et le prix actuel 52.05. Beaucoup comparent 0.13% et 0.75% avant de passer des ordres à 52.05 ou 52.35. Consultez le graphique du cours de DCRE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DoubleLine Commercial Real Estate ETF ?
Le cours le plus élevé de DoubleLine Commercial Real Estate ETF l'année dernière était 53.10. Au cours de 51.10 - 53.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DoubleLine Commercial Real Estate ETF ?
Le cours le plus bas de DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) sur l'année a été 51.10. Sa comparaison avec 52.05 et 51.10 - 53.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DCRE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DCRE a-t-elle été divisée ?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.00 et 0.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.00
- Ouverture
- 52.02
- Bid
- 52.05
- Ask
- 52.35
- Plus Bas
- 52.01
- Plus Haut
- 52.10
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 0.13%
- Changement à 6 Mois
- 0.75%
- Changement Annuel
- 0.42%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8