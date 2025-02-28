- 概要
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF
DCREの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり52.07の安値と52.09の高値で取引されました。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DCRE株の現在の価格は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFの株価は本日52.08です。0.06%内で取引され、前日の終値は52.05、取引量は14に達しました。DCREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFの株は配当を出しますか？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFの現在の価格は52.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.48%やUSDにも注目します。DCREの動きはライブチャートで確認できます。
DCRE株を買う方法は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFの株は現在52.08で購入可能です。注文は通常52.08または52.38付近で行われ、14や0.00%が市場の動きを示します。DCREの最新情報はライブチャートで確認できます。
DCRE株に投資する方法は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅51.10 - 53.10と現在の52.08を考慮します。注文は多くの場合52.08や52.38で行われる前に、0.19%や0.81%と比較されます。DCREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DoubleLine Commercial Real Estate ETFの株の最高値は？
DoubleLine Commercial Real Estate ETFの過去1年の最高値は53.10でした。51.10 - 53.10内で株価は大きく変動し、52.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DoubleLine Commercial Real Estate ETFの株の最低値は？
DoubleLine Commercial Real Estate ETF(DCRE)の年間最安値は51.10でした。現在の52.08や51.10 - 53.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DCREの動きはライブチャートで確認できます。
DCREの株式分割はいつ行われましたか？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.05、0.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.05
- 始値
- 52.08
- 買値
- 52.08
- 買値
- 52.38
- 安値
- 52.07
- 高値
- 52.09
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- 0.19%
- 6ヶ月の変化
- 0.81%
- 1年の変化
- 0.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8