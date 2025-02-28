DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF
今日DCRE汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点52.07和高点52.09进行交易。
关注DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCRE新闻
- U.S. Commercial Real Estate Market - Liquidity, Scalability, Innovation Drive Performance
- CMBS Crisis: Delinquency Rates Hitting Multi-Year Highs Across Several Sectors
- Modern Warehouses Driving The Next Phase Of Industrial Growth
- CRE Debt Outstanding Climbs In Lending’s Golden Era
- CRE In An Easing Cycle: Why Long Rates Matter More Than The Fed
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Global Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- U.S. Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- 2Q25 Senior Loan Officer Survey Points To Resilience In CRE Debt
- CRE Debt Originations Surge 66% Year-Over-Year (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Declining Construction Spending Puts Commercial Real Estate In The Spotlight
- U.S. CRE Deal Volume Up 7% In Q2 2025
- CRE Total Returns Rise In Q2 2025
- The 'One Big Beautiful Bill Act' And Implications For Commercial Real Estate
- What's The Fed Watching In CRE?
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
- Bend, Not Break: Investing In Real Estate Amid Economic Uncertainty
- The Winners And Losers Of The Bifurcated Housing Market
- Unseen Upside: The Commercial Rebound Nobody Called
- Resilience And Risk: Navigating CRE Valuations In Unprecedented Tariff-Laden Environment
- Beyond DeepSeek: AI Disruption And The Implications For Real Estate
- Commercial Real Estate Debt: Time For Insurers To Take A Closer Look?
- North American Construction Outlook: US Trump Boost Comes At A Cost For Canada And Mexico
常见问题解答
DCRE股票今天的价格是多少？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF股票今天的定价为52.08。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为52.05，交易量达到14。DCRE的实时价格图表显示了这些更新。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF股票是否支付股息？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF目前的价值为52.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.48%和USD。实时查看图表以跟踪DCRE走势。
如何购买DCRE股票？
您可以以52.08的当前价格购买DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF股票。订单通常设置在52.08或52.38附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注DCRE的实时图表更新。
如何投资DCRE股票？
投资DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF需要考虑年度范围51.10 - 53.10和当前价格52.08。许多人在以52.08或52.38下订单之前，会比较0.19%和。实时查看DCRE价格图表，了解每日变化。
DoubleLine Commercial Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DoubleLine Commercial Real Estate ETF的最高价格是53.10。在51.10 - 53.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF的绩效。
DoubleLine Commercial Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
DoubleLine Commercial Real Estate ETF（DCRE）的最低价格为51.10。将其与当前的52.08和51.10 - 53.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DCRE股票是什么时候拆分的？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.05和0.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.05
- 开盘价
- 52.08
- 卖价
- 52.08
- 买价
- 52.38
- 最低价
- 52.07
- 最高价
- 52.09
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 0.81%
- 年变化
- 0.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8