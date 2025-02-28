QuotazioniSezioni
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF

52.05 USD 0.05 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DCRE ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.01 e ad un massimo di 52.10.

Segui le dinamiche di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DCRE oggi?

Oggi le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF sono prezzate a 52.05. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 52.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DCRE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF pagano dividendi?

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF è attualmente valutato a 52.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DCRE.

Come acquistare azioni DCRE?

Puoi acquistare azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF al prezzo attuale di 52.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.05 o 52.35, mentre 28 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DCRE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DCRE?

Investire in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.10 - 53.10 e il prezzo attuale 52.05. Molti confrontano 0.13% e 0.75% prima di effettuare ordini su 52.05 o 52.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DCRE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni DoubleLine Commercial Real Estate ETF?

Il prezzo massimo di DoubleLine Commercial Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 53.10. All'interno di 51.10 - 53.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DoubleLine Commercial Real Estate ETF?

Il prezzo più basso di DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) nel corso dell'anno è stato 51.10. Confrontandolo con gli attuali 52.05 e 51.10 - 53.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DCRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DCRE?

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.00 e 0.42%.

Intervallo Giornaliero
52.01 52.10
Intervallo Annuale
51.10 53.10
Chiusura Precedente
52.00
Apertura
52.02
Bid
52.05
Ask
52.35
Minimo
52.01
Massimo
52.10
Volume
28
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.13%
Variazione Semestrale
0.75%
Variazione Annuale
0.42%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8