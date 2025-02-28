- Panoramica
DCRE: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Il tasso di cambio DCRE ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.01 e ad un massimo di 52.10.
Segui le dinamiche di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DCRE News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DCRE oggi?
Oggi le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF sono prezzate a 52.05. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 52.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DCRE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF pagano dividendi?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF è attualmente valutato a 52.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DCRE.
Come acquistare azioni DCRE?
Puoi acquistare azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF al prezzo attuale di 52.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.05 o 52.35, mentre 28 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DCRE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DCRE?
Investire in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.10 - 53.10 e il prezzo attuale 52.05. Molti confrontano 0.13% e 0.75% prima di effettuare ordini su 52.05 o 52.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DCRE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di DoubleLine Commercial Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 53.10. All'interno di 51.10 - 53.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DoubleLine Commercial Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) nel corso dell'anno è stato 51.10. Confrontandolo con gli attuali 52.05 e 51.10 - 53.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DCRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DCRE?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commercial Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.00 e 0.42%.
- Chiusura Precedente
- 52.00
- Apertura
- 52.02
- Bid
- 52.05
- Ask
- 52.35
- Minimo
- 52.01
- Massimo
- 52.10
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 0.13%
- Variazione Semestrale
- 0.75%
- Variazione Annuale
- 0.42%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8