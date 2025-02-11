Moedas / DAC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DAC: Danaos Corporation
94.37 USD 0.44 (0.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAC para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.00 e o mais alto foi 94.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Danaos Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAC Notícias
- Danaos Stock: Order Book Is Irrelevant - Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Q2 Shows The Business Is Improving Faster Than The Stock (NYSE:DAC)
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Danaos Q2 2025 earnings miss EPS forecast
- Attention Ben Graham Value Investors, Best Win-Win Pick I Can Find: Danaos (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 94.22 USD
- Danaos (DAC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Danaos earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Ardmore Shipping (ASC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 91.05 USD
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Danaos Delivers Sustainable Dividends At Extraordinary Low Valuation (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 90.54 USD
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Danaos stock falls 5% on worse-than-expected Q1 results
- Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often (NYSE:DAC)
- Danaos Corporation (DAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
94.00 94.96
Faixa anual
65.40 96.41
- Fechamento anterior
- 94.81
- Open
- 94.78
- Bid
- 94.37
- Ask
- 94.67
- Low
- 94.00
- High
- 94.96
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- 3.59%
- Mudança de 6 meses
- 20.35%
- Mudança anual
- 8.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh