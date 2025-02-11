货币 / DAC
DAC: Danaos Corporation
95.11 USD 0.42 (0.44%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAC汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点94.19和高点95.37进行交易。
关注Danaos Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
94.19 95.37
年范围
65.40 96.41
- 前一天收盘价
- 94.69
- 开盘价
- 94.80
- 卖价
- 95.11
- 买价
- 95.41
- 最低价
- 94.19
- 最高价
- 95.37
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 4.40%
- 6个月变化
- 21.30%
- 年变化
- 9.28%
