CotationsSections
Devises / DAC
Retour à Actions

DAC: Danaos Corporation

92.60 USD 2.00 (2.11%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DAC a changé de -2.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.48 et à un maximum de 94.12.

Suivez la dynamique Danaos Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAC Nouvelles

Range quotidien
91.48 94.12
Range Annuel
65.40 96.41
Clôture Précédente
94.60
Ouverture
94.12
Bid
92.60
Ask
92.90
Plus Bas
91.48
Plus Haut
94.12
Volume
174
Changement quotidien
-2.11%
Changement Mensuel
1.65%
Changement à 6 Mois
18.10%
Changement Annuel
6.40%
20 septembre, samedi