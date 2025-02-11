KurseKategorien
DAC: Danaos Corporation

94.60 USD 0.21 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAC hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.00 bis zu einem Hoch von 95.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Danaos Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
94.00 95.21
Jahresspanne
65.40 96.41
Vorheriger Schlusskurs
94.81
Eröffnung
94.85
Bid
94.60
Ask
94.90
Tief
94.00
Hoch
95.21
Volumen
86
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
3.84%
6-Monatsänderung
20.65%
Jahresänderung
8.70%
