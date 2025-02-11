Währungen / DAC
DAC: Danaos Corporation
94.60 USD 0.21 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAC hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.00 bis zu einem Hoch von 95.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Danaos Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
94.00 95.21
Jahresspanne
65.40 96.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.81
- Eröffnung
- 94.85
- Bid
- 94.60
- Ask
- 94.90
- Tief
- 94.00
- Hoch
- 95.21
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 3.84%
- 6-Monatsänderung
- 20.65%
- Jahresänderung
- 8.70%
