Dövizler / DAC
DAC: Danaos Corporation
92.60 USD 2.00 (2.11%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DAC fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.48 ve Yüksek fiyatı olarak 94.12 aralığında işlem gördü.
Danaos Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DAC haberleri
- Danaos Stock: Order Book Is Irrelevant - Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Q2 Shows The Business Is Improving Faster Than The Stock (NYSE:DAC)
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Danaos Q2 2025 earnings miss EPS forecast
- Attention Ben Graham Value Investors, Best Win-Win Pick I Can Find: Danaos (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 94.22 USD
- Danaos (DAC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Danaos earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Ardmore Shipping (ASC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 91.05 USD
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Danaos Delivers Sustainable Dividends At Extraordinary Low Valuation (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 90.54 USD
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Danaos stock falls 5% on worse-than-expected Q1 results
- Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often (NYSE:DAC)
- Danaos Corporation (DAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
91.48 94.12
Yıllık aralık
65.40 96.41
- Önceki kapanış
- 94.60
- Açılış
- 94.12
- Satış
- 92.60
- Alış
- 92.90
- Düşük
- 91.48
- Yüksek
- 94.12
- Hacim
- 174
- Günlük değişim
- -2.11%
- Aylık değişim
- 1.65%
- 6 aylık değişim
- 18.10%
- Yıllık değişim
- 6.40%
21 Eylül, Pazar