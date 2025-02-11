FiyatlarBölümler
Dövizler / DAC
Geri dön - Hisse senetleri

DAC: Danaos Corporation

92.60 USD 2.00 (2.11%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DAC fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.48 ve Yüksek fiyatı olarak 94.12 aralığında işlem gördü.

Danaos Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAC haberleri

Günlük aralık
91.48 94.12
Yıllık aralık
65.40 96.41
Önceki kapanış
94.60
Açılış
94.12
Satış
92.60
Alış
92.90
Düşük
91.48
Yüksek
94.12
Hacim
174
Günlük değişim
-2.11%
Aylık değişim
1.65%
6 aylık değişim
18.10%
Yıllık değişim
6.40%
21 Eylül, Pazar