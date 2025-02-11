通貨 / DAC
DAC: Danaos Corporation
94.60 USD 0.21 (0.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DACの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり94.00の安値と95.21の高値で取引されました。
Danaos Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAC News
- Danaos Stock: Order Book Is Irrelevant - Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Q2 Shows The Business Is Improving Faster Than The Stock (NYSE:DAC)
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Danaos Q2 2025 earnings miss EPS forecast
- Attention Ben Graham Value Investors, Best Win-Win Pick I Can Find: Danaos (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 94.22 USD
- Danaos (DAC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Danaos earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Ardmore Shipping (ASC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 91.05 USD
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Danaos Delivers Sustainable Dividends At Extraordinary Low Valuation (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 90.54 USD
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Danaos stock falls 5% on worse-than-expected Q1 results
- Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often (NYSE:DAC)
- Danaos Corporation (DAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
94.00 95.21
1年のレンジ
65.40 96.41
- 以前の終値
- 94.81
- 始値
- 94.85
- 買値
- 94.60
- 買値
- 94.90
- 安値
- 94.00
- 高値
- 95.21
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- 3.84%
- 6ヶ月の変化
- 20.65%
- 1年の変化
- 8.70%
