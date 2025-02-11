Валюты / DAC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAC: Danaos Corporation
94.69 USD 0.25 (0.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAC за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.01, а максимальная — 95.50.
Следите за динамикой Danaos Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAC
- Danaos Stock: Order Book Is Irrelevant - Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Q2 Shows The Business Is Improving Faster Than The Stock (NYSE:DAC)
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Danaos Q2 2025 earnings miss EPS forecast
- Attention Ben Graham Value Investors, Best Win-Win Pick I Can Find: Danaos (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 94.22 USD
- Danaos (DAC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Danaos earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Ardmore Shipping (ASC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 91.05 USD
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Danaos Delivers Sustainable Dividends At Extraordinary Low Valuation (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 90.54 USD
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Danaos stock falls 5% on worse-than-expected Q1 results
- Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often (NYSE:DAC)
- Danaos Corporation (DAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
94.01 95.50
Годовой диапазон
65.40 96.41
- Предыдущее закрытие
- 94.94
- Open
- 95.50
- Bid
- 94.69
- Ask
- 94.99
- Low
- 94.01
- High
- 95.50
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- 20.76%
- Годовое изменение
- 8.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.