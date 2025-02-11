시세섹션
통화 / DAC
주식로 돌아가기

DAC: Danaos Corporation

92.60 USD 2.00 (2.11%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DAC 환율이 오늘 -2.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 91.48이고 고가는 94.12이었습니다.

Danaos Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAC News

일일 변동 비율
91.48 94.12
년간 변동
65.40 96.41
이전 종가
94.60
시가
94.12
Bid
92.60
Ask
92.90
저가
91.48
고가
94.12
볼륨
174
일일 변동
-2.11%
월 변동
1.65%
6개월 변동
18.10%
년간 변동율
6.40%
20 9월, 토요일