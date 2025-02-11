Divisas / DAC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DAC: Danaos Corporation
94.81 USD 0.12 (0.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DAC de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.19, mientras que el máximo ha alcanzado 95.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Danaos Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAC News
- Danaos Stock: Order Book Is Irrelevant - Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Q2 Shows The Business Is Improving Faster Than The Stock (NYSE:DAC)
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Danaos Q2 2025 earnings miss EPS forecast
- Attention Ben Graham Value Investors, Best Win-Win Pick I Can Find: Danaos (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 94.22 USD
- Danaos (DAC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Danaos earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Ardmore Shipping (ASC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 91.05 USD
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Danaos Delivers Sustainable Dividends At Extraordinary Low Valuation (NYSE:DAC)
- Danaos Corp stock hits 52-week high at 90.54 USD
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- Danaos stock falls 5% on worse-than-expected Q1 results
- Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy (NYSE:DAC)
- Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often (NYSE:DAC)
- Danaos Corporation (DAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
94.19 95.52
Rango anual
65.40 96.41
- Cierres anteriores
- 94.69
- Open
- 94.80
- Bid
- 94.81
- Ask
- 95.11
- Low
- 94.19
- High
- 95.52
- Volumen
- 79
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 4.07%
- Cambio a 6 meses
- 20.92%
- Cambio anual
- 8.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B