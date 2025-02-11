CotizacionesSecciones
DAC: Danaos Corporation

94.81 USD 0.12 (0.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DAC de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.19, mientras que el máximo ha alcanzado 95.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Danaos Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
94.19 95.52
Rango anual
65.40 96.41
Cierres anteriores
94.69
Open
94.80
Bid
94.81
Ask
95.11
Low
94.19
High
95.52
Volumen
79
Cambio diario
0.13%
Cambio mensual
4.07%
Cambio a 6 meses
20.92%
Cambio anual
8.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B