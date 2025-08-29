Moedas / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
377.80 USD 13.46 (3.69%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVNA para hoje mudou para 3.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 368.56 e o mais alto foi 379.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Carvana Co Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
368.56 379.75
Faixa anual
148.25 413.22
- Fechamento anterior
- 364.34
- Open
- 368.95
- Bid
- 377.80
- Ask
- 378.10
- Low
- 368.56
- High
- 379.75
- Volume
- 5.882 K
- Mudança diária
- 3.69%
- Mudança mensal
- 4.35%
- Mudança de 6 meses
- 81.54%
- Mudança anual
- 116.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh