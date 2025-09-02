Währungen / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
378.21 USD 0.41 (0.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVNA hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 376.61 bis zu einem Hoch von 396.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carvana Co Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
376.61 396.96
Jahresspanne
148.25 413.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 377.80
- Eröffnung
- 381.77
- Bid
- 378.21
- Ask
- 378.51
- Tief
- 376.61
- Hoch
- 396.96
- Volumen
- 5.066 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 4.47%
- 6-Monatsänderung
- 81.74%
- Jahresänderung
- 116.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K