CVNA: Carvana Co Class A

391.57 USD 13.36 (3.53%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CVNA fiyatı bugün 3.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 380.90 ve Yüksek fiyatı olarak 392.99 aralığında işlem gördü.

Carvana Co Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
380.90 392.99
Yıllık aralık
148.25 413.22
Önceki kapanış
378.21
Açılış
382.73
Satış
391.57
Alış
391.87
Düşük
380.90
Yüksek
392.99
Hacim
4.856 K
Günlük değişim
3.53%
Aylık değişim
8.16%
6 aylık değişim
88.16%
Yıllık değişim
124.36%
21 Eylül, Pazar