Dövizler / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
391.57 USD 13.36 (3.53%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVNA fiyatı bugün 3.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 380.90 ve Yüksek fiyatı olarak 392.99 aralığında işlem gördü.
Carvana Co Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
380.90 392.99
Yıllık aralık
148.25 413.22
- Önceki kapanış
- 378.21
- Açılış
- 382.73
- Satış
- 391.57
- Alış
- 391.87
- Düşük
- 380.90
- Yüksek
- 392.99
- Hacim
- 4.856 K
- Günlük değişim
- 3.53%
- Aylık değişim
- 8.16%
- 6 aylık değişim
- 88.16%
- Yıllık değişim
- 124.36%
21 Eylül, Pazar