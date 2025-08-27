货币 / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
364.34 USD 0.89 (0.24%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVNA汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点359.38和高点367.00进行交易。
关注Carvana Co Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVNA新闻
- 摩根大通上调Carvana Co.股票目标价至425美元，看好基本面
- JPMorgan raises Carvana stock price target to $425 on solid fundamentals
- Carvana (CVNA) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
- Opendoor’s Rebirth: Can the Army Turn Meme Momentum Into Millions?
- Better Buy: Opendoor Stock or Carvana Stock?
- ULTY: 100%+ Yield That Has To Be Ignored
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- HOOD & OPEN: Two Companies Disrupting Their Industry
- Carvana (CVNA) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Carvana CEO Garcia sells $3.6 million in shares
- Carvana CEO Garcia sells $3.7 million in shares
- Why Carvana (CVNA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Carvana: Attractive Company But Subprime Loan Risks Too Great For Now (NYSE:CVNA)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Amazon stock
- S&P 500 changes are due out soon — and this could be a big update
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Amazon stock rating reiterated at Overweight by Barclays on AI growth
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Why Is MercadoLibre (MELI) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Is It Worth Investing in Carvana (CVNA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Why Is Carvana (CVNA) Down 3.3% Since Last Earnings Report?
- What Are Hertz and Amazon Up to Right Now?
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
日范围
359.38 367.00
年范围
148.25 413.22
- 前一天收盘价
- 365.23
- 开盘价
- 365.25
- 卖价
- 364.34
- 买价
- 364.64
- 最低价
- 359.38
- 最高价
- 367.00
- 交易量
- 1.822 K
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 0.64%
- 6个月变化
- 75.07%
- 年变化
- 108.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值