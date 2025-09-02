Divisas / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
377.80 USD 13.46 (3.69%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVNA de hoy ha cambiado un 3.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 368.56, mientras que el máximo ha alcanzado 379.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Carvana Co Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
368.56 379.75
Rango anual
148.25 413.22
- Cierres anteriores
- 364.34
- Open
- 368.95
- Bid
- 377.80
- Ask
- 378.10
- Low
- 368.56
- High
- 379.75
- Volumen
- 4.822 K
- Cambio diario
- 3.69%
- Cambio mensual
- 4.35%
- Cambio a 6 meses
- 81.54%
- Cambio anual
- 116.47%
