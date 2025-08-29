Valute / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
391.57 USD 13.36 (3.53%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVNA ha avuto una variazione del 3.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 380.90 e ad un massimo di 392.99.
Segui le dinamiche di Carvana Co Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
380.90 392.99
Intervallo Annuale
148.25 413.22
- Chiusura Precedente
- 378.21
- Apertura
- 382.73
- Bid
- 391.57
- Ask
- 391.87
- Minimo
- 380.90
- Massimo
- 392.99
- Volume
- 4.856 K
- Variazione giornaliera
- 3.53%
- Variazione Mensile
- 8.16%
- Variazione Semestrale
- 88.16%
- Variazione Annuale
- 124.36%
20 settembre, sabato