CVNA: Carvana Co Class A

391.57 USD 13.36 (3.53%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVNA ha avuto una variazione del 3.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 380.90 e ad un massimo di 392.99.

Segui le dinamiche di Carvana Co Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
380.90 392.99
Intervallo Annuale
148.25 413.22
Chiusura Precedente
378.21
Apertura
382.73
Bid
391.57
Ask
391.87
Minimo
380.90
Massimo
392.99
Volume
4.856 K
Variazione giornaliera
3.53%
Variazione Mensile
8.16%
Variazione Semestrale
88.16%
Variazione Annuale
124.36%
20 settembre, sabato