Валюты / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
364.34 USD 0.89 (0.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVNA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 359.38, а максимальная — 367.00.
Следите за динамикой Carvana Co Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CVNA
Дневной диапазон
359.38 367.00
Годовой диапазон
148.25 413.22
- Предыдущее закрытие
- 365.23
- Open
- 365.25
- Bid
- 364.34
- Ask
- 364.64
- Low
- 359.38
- High
- 367.00
- Объем
- 1.822 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 75.07%
- Годовое изменение
- 108.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.