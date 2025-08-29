通貨 / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
378.21 USD 0.41 (0.11%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVNAの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり376.61の安値と396.96の高値で取引されました。
Carvana Co Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
376.61 396.96
1年のレンジ
148.25 413.22
- 以前の終値
- 377.80
- 始値
- 381.77
- 買値
- 378.21
- 買値
- 378.51
- 安値
- 376.61
- 高値
- 396.96
- 出来高
- 5.066 K
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 4.47%
- 6ヶ月の変化
- 81.74%
- 1年の変化
- 116.70%
