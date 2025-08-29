Devises / CVNA
CVNA: Carvana Co Class A
391.57 USD 13.36 (3.53%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVNA a changé de 3.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 380.90 et à un maximum de 392.99.
Suivez la dynamique Carvana Co Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
380.90 392.99
Range Annuel
148.25 413.22
- Clôture Précédente
- 378.21
- Ouverture
- 382.73
- Bid
- 391.57
- Ask
- 391.87
- Plus Bas
- 380.90
- Plus Haut
- 392.99
- Volume
- 4.856 K
- Changement quotidien
- 3.53%
- Changement Mensuel
- 8.16%
- Changement à 6 Mois
- 88.16%
- Changement Annuel
- 124.36%
20 septembre, samedi