Moedas / CELC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CELC: Celcuity Inc
54.50 USD 0.10 (0.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CELC para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.40 e o mais alto foi 55.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Celcuity Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELC Notícias
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Celcuity secures $500 million credit facility for cancer drug development
- Celcuity stock hits all-time high at 55.58 USD
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Celcuity stock jumps after FDA accepts gedatolisib NDA for review
- Celcuity stock hits all-time high at 54.53 USD
- Celcuity stock price target raised to $66 from $50 at H.C. Wainwright
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Celcuity Inc. (CELC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Needham lowers Celcuity stock price target to $70 on dilution concerns
- Jefferies raises Celcuity stock price target to $79 on positive trial data
- Celcuity shares fall as second quarter loss exceeds estimates
- Celcuity stock hits all-time high at 46.52 USD
- Walt Disney, McDonald’s, Palantir Set To Report Earnings
- Celcuity prices $175 million convertible notes, $85 million stock offering
- Celcuity stock price target raised to $50 from $27 at H.C. Wainwright
- Celcuity announces $225 million in proposed public offerings
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
Faixa diária
54.40 55.97
Faixa anual
7.57 63.06
- Fechamento anterior
- 54.60
- Open
- 54.60
- Bid
- 54.50
- Ask
- 54.80
- Low
- 54.40
- High
- 55.97
- Volume
- 268
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 5.74%
- Mudança de 6 meses
- 447.19%
- Mudança anual
- 268.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh