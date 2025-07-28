CotationsSections
CELC: Celcuity Inc

51.88 USD 3.15 (5.72%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CELC a changé de -5.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.71 et à un maximum de 55.44.

Suivez la dynamique Celcuity Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.71 55.44
Range Annuel
7.57 63.06
Clôture Précédente
55.03
Ouverture
55.35
Bid
51.88
Ask
52.18
Plus Bas
50.71
Plus Haut
55.44
Volume
2.205 K
Changement quotidien
-5.72%
Changement Mensuel
0.66%
Changement à 6 Mois
420.88%
Changement Annuel
251.01%
