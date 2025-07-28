Divisas / CELC
CELC: Celcuity Inc
54.60 USD 1.53 (2.88%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CELC de hoy ha cambiado un 2.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.31, mientras que el máximo ha alcanzado 56.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Celcuity Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
53.31 56.26
Rango anual
7.57 63.06
- Cierres anteriores
- 53.07
- Open
- 53.31
- Bid
- 54.60
- Ask
- 54.90
- Low
- 53.31
- High
- 56.26
- Volumen
- 2.465 K
- Cambio diario
- 2.88%
- Cambio mensual
- 5.94%
- Cambio a 6 meses
- 448.19%
- Cambio anual
- 269.42%
