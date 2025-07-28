КотировкиРазделы
Валюты / CELC
Назад в Рынок акций США

CELC: Celcuity Inc

53.07 USD 2.00 (3.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CELC за сегодня изменился на -3.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.90, а максимальная — 55.91.

Следите за динамикой Celcuity Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CELC

Дневной диапазон
52.90 55.91
Годовой диапазон
7.57 63.06
Предыдущее закрытие
55.07
Open
55.07
Bid
53.07
Ask
53.37
Low
52.90
High
55.91
Объем
1.674 K
Дневное изменение
-3.63%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
432.83%
Годовое изменение
259.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.