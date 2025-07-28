Валюты / CELC
CELC: Celcuity Inc
53.07 USD 2.00 (3.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CELC за сегодня изменился на -3.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.90, а максимальная — 55.91.
Следите за динамикой Celcuity Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CELC
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Celcuity secures $500 million credit facility for cancer drug development
- Celcuity stock hits all-time high at 55.58 USD
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Celcuity stock jumps after FDA accepts gedatolisib NDA for review
- Celcuity stock hits all-time high at 54.53 USD
- Celcuity stock price target raised to $66 from $50 at H.C. Wainwright
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Celcuity Inc. (CELC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Needham lowers Celcuity stock price target to $70 on dilution concerns
- Jefferies raises Celcuity stock price target to $79 on positive trial data
- Celcuity shares fall as second quarter loss exceeds estimates
- Celcuity stock hits all-time high at 46.52 USD
- Walt Disney, McDonald’s, Palantir Set To Report Earnings
- Celcuity prices $175 million convertible notes, $85 million stock offering
- Celcuity stock price target raised to $50 from $27 at H.C. Wainwright
- Celcuity announces $225 million in proposed public offerings
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
Дневной диапазон
52.90 55.91
Годовой диапазон
7.57 63.06
- Предыдущее закрытие
- 55.07
- Open
- 55.07
- Bid
- 53.07
- Ask
- 53.37
- Low
- 52.90
- High
- 55.91
- Объем
- 1.674 K
- Дневное изменение
- -3.63%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 432.83%
- Годовое изменение
- 259.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.