Dövizler / CELC
CELC: Celcuity Inc
51.88 USD 3.15 (5.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CELC fiyatı bugün -5.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.71 ve Yüksek fiyatı olarak 55.44 aralığında işlem gördü.
Celcuity Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CELC haberleri
Günlük aralık
50.71 55.44
Yıllık aralık
7.57 63.06
- Önceki kapanış
- 55.03
- Açılış
- 55.35
- Satış
- 51.88
- Alış
- 52.18
- Düşük
- 50.71
- Yüksek
- 55.44
- Hacim
- 2.205 K
- Günlük değişim
- -5.72%
- Aylık değişim
- 0.66%
- 6 aylık değişim
- 420.88%
- Yıllık değişim
- 251.01%
21 Eylül, Pazar