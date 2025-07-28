货币 / CELC
CELC: Celcuity Inc
55.46 USD 2.39 (4.50%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CELC汇率已更改4.50%。当日，交易品种以低点53.31和高点55.86进行交易。
关注Celcuity Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CELC新闻
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Celcuity secures $500 million credit facility for cancer drug development
- Celcuity stock hits all-time high at 55.58 USD
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Celcuity stock jumps after FDA accepts gedatolisib NDA for review
- Celcuity stock hits all-time high at 54.53 USD
- Celcuity stock price target raised to $66 from $50 at H.C. Wainwright
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Celcuity Inc. (CELC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Needham lowers Celcuity stock price target to $70 on dilution concerns
- Jefferies raises Celcuity stock price target to $79 on positive trial data
- Celcuity shares fall as second quarter loss exceeds estimates
- Celcuity stock hits all-time high at 46.52 USD
- Walt Disney, McDonald’s, Palantir Set To Report Earnings
- Celcuity prices $175 million convertible notes, $85 million stock offering
- Celcuity stock price target raised to $50 from $27 at H.C. Wainwright
- Celcuity announces $225 million in proposed public offerings
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
日范围
53.31 55.86
年范围
7.57 63.06
- 前一天收盘价
- 53.07
- 开盘价
- 53.31
- 卖价
- 55.46
- 买价
- 55.76
- 最低价
- 53.31
- 最高价
- 55.86
- 交易量
- 730
- 日变化
- 4.50%
- 月变化
- 7.61%
- 6个月变化
- 456.83%
- 年变化
- 275.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值