CELC: Celcuity Inc

51.88 USD 3.15 (5.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CELC ha avuto una variazione del -5.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.71 e ad un massimo di 55.44.

Segui le dinamiche di Celcuity Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
50.71 55.44
Intervallo Annuale
7.57 63.06
Chiusura Precedente
55.03
Apertura
55.35
Bid
51.88
Ask
52.18
Minimo
50.71
Massimo
55.44
Volume
2.205 K
Variazione giornaliera
-5.72%
Variazione Mensile
0.66%
Variazione Semestrale
420.88%
Variazione Annuale
251.01%
