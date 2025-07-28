Valute / CELC
CELC: Celcuity Inc
51.88 USD 3.15 (5.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CELC ha avuto una variazione del -5.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.71 e ad un massimo di 55.44.
Segui le dinamiche di Celcuity Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
50.71 55.44
Intervallo Annuale
7.57 63.06
- Chiusura Precedente
- 55.03
- Apertura
- 55.35
- Bid
- 51.88
- Ask
- 52.18
- Minimo
- 50.71
- Massimo
- 55.44
- Volume
- 2.205 K
- Variazione giornaliera
- -5.72%
- Variazione Mensile
- 0.66%
- Variazione Semestrale
- 420.88%
- Variazione Annuale
- 251.01%
20 settembre, sabato