CDTX: Cidara Therapeutics Inc
69.39 USD 4.54 (7.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDTX para hoje mudou para 7.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.91 e o mais alto foi 69.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Cidara Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
66.91 69.64
Faixa anual
10.14 69.64
- Fechamento anterior
- 64.85
- Open
- 67.89
- Bid
- 69.39
- Ask
- 69.69
- Low
- 66.91
- High
- 69.64
- Volume
- 582
- Mudança diária
- 7.00%
- Mudança mensal
- 6.44%
- Mudança de 6 meses
- 215.84%
- Mudança anual
- 554.01%
